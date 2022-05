De sacramenten als sparring partner: wat zeggen ze vandaag?

In de inleiding van Gesprekken op maandag schrijft ze: ‘Eind oktober 1994 werd ik in een zaterdagavondmis als bijna tweeënveertigjarige gedoopt. In één moeite door werd ik gevormd en daarna ontving ik voor het eerst de communie — drie sacramenten in nog geen halfuur tijd.’

Vonne van der Meer brak misschien een sacramenteel record, maar de weg erheen was geen bliksemflits-bekering. Het daagde geleidelijk. Ze merkte dat ze bad, ze greep naar boeken met God in de titel, ze werd geraakt toen ze in een Iers kerkje de priester met de gemeente hoorde bidden voor een vrouw die te depressief was om erbij te zijn.

Ze verdiepte zich in theologie, veerde op toen ze een nichtje van de pastoor die bij haar man op schrijfcursus zat enthousiast hoorde ver..

