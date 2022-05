In negen rijke beelden schetst Kees van Ekris wat preken zou kunnen zijn

Kees van Ekris schetst in rijke beelden een visioen van wat preken zou kunnen zijn. Na afloop voel je je als lezer enigszins overrompeld, maar bovenal meegenomen en in vervoering gebracht. De preek is dood, leve de preek!

Kees van Ekris timmert de laatste jaren flink aan de weg. Door bijbelpodcast ‘Eerst Dit’ van de Evangelische Omroep en IZB nestelde zijn stem zich in de oren van veel luisteraars. In een spin-off van die podcast, onder de titel ‘Dit dus’, raakte hij in gesprek met jonge, vaak succesvolle Nederlanders over kernwoorden uit de christelijke traditie. En in podcast ‘Moderne profeten’ borduurde hij voort op zijn proefschrift ‘Making See’, over de profetische dimensie in de prediking. In zijn nieuwe boek Dialoog, dans en duel lijkt al het voorgaande samen te komen.

In negen beelden probeert Van Ekris te vangen wie de prediker is en wat daarmee de preek is. Denk daarbij aan mysticus, exegeet, theoloog, combattant en communicator. Aanhakend ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .