Een klassieker is tijdloos in schoonheid en dat geldt zeker voor dit boek

De roman O pioniers! van de Amerikaanse schrijfster Willa Cather is al ruim een eeuw oud, en nu is deze klassieker vol tijdloze schoonheid eindelijk in het Nederlands vertaald.

‘Die avond ervoer ze een nieuw besef van het land, voelde ze er een nieuwe band mee. (…) Onder de lange ruige richels voelde ze hoe de toekomst zich roerde.’

Zomaar een van de talloze schitterende zinnen uit O pioniers!, de eersteling van de Amerikaanse schrijfster Willa Cather (1873-1947), die – vreemd genoeg – nooit eerder in het Nederlands is verschenen. Een boek waarvan de titel wellicht wat misleidend is, want hoewel dit boek zeker over pioniers gaat, over het pioniersbloed in ieder mens, gaat het nog veel dieper en meer over de aarde zelf, het land dat Cather met subtiele penseelstreken zo krachtig schildert dat je het hart ervan voelt kloppen.

klassieker

Een klassieker is tijdloos in schoonheid en dat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .