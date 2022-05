Een eenzaam, IJslands universum, beschreven in dit boek

Een man ontwaakt in een plattelandskerk en heeft geen flauw idee wie hij is; achter in de kerk zit een predikant met groot rijbewijs, zijn toekomstige gids. Zo begint een zoektocht.

Koude en mist, de geur van hooi, geblaat van schapen, majestueuze fjorden: ze vormen het decor van de nieuwe, caleidoscopische roman Jouw afwezigheid is duisternis van de IJslandse auteur Jón Kalman Stefánsson. Vijfhonderd bladzijden waarin de ik-persoon het verleden onderzoekt om grip te krijgen op zijn eigen heden. Een heden waar een sluier van vergetelheid hangt over de geest van deze man. Hij ontmoet iemand die zijn gids wil zijn, maar de hoofdpersoon weet niet of deze wel te vertrouwen is. Hij vangt de tocht toch aan en gaat terug in de tijd om zijn plek in het nu wederom te vinden.

De sluier van vergetelheid lijkt trouwens over álles in dit koude noorden te hangen. ‘Opmerkelijk toch ..., dat dit volk niet heel lang geleden van verve..

