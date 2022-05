Een vlot geschreven biografie over Kinga Bán, waarin ook minder bekende kanten van haar voorbijkomen

Met haar loepzuivere, soms krachtige, maar vaak ook breekbare stemgeluid bracht ze velen in vervoering. En met haar uitgesproken geloofsvertrouwen, ook toen ze ernstig ziek werd, inspireerde en bemoedigde ze talloze luisteraars: zangeres Kinga Bán. Drie jaar na haar overlijden komt nu haar biografie uit, Kinga Bán, Een leven, geschreven door muziekjournalist Johan Bakker.

Het vlot geschreven boek biedt een mooi en veelzijdig inkijkje in haar leven. In bijna zeventig meestal korte hoofdstukjes schetst Bakker het leven en de afkomst van de zangeres, aan de hand van een keur aan interviews met mensen rondom Kinga.

Zo begint het boek met de geschiedenis van haar Hongaarse ouders, die in 1977 het communisme in hun thuisland ontvluchtten. Ze belandden na een paar jaar in Houten en daar groeit Kinga op.

Via klasgenoot Jeroen van der Blom, die goed keyboard speelde, ontdekt ze haar liefde voor muziek. Na een relatief onbezorgde basisschooltijd gaat Kinga naar het katholieke Cals College in Nieuwegein, een school met speciale aandacht voor muziek. Haar toenmalige muziekdocent Joost Overmars geeft leuke i..

