Breukvlak of doorgang, dat blijft de vraag

Twee vragen worden altijd gesteld als het om het einde van het Romeinse Rijk gaat. Ging dat ten onder door aanvallen van buitenaf of door verrotting van binnenuit? En was er een knik tussen Oudheid en Middeleeuwen, of was er sprake van continuïteit? Twee auteurs spreken niet het laatste woord.

De ondergang van Rome was in ieder geval een lang proces. Vanaf de derde eeuw waren er soldatenkeizers en viel het rijk herhaaldelijk uiteen in door legers beheerste delen. Rome was al vanaf 284 geen hoofdstad meer. Vanaf het midden van de vierde eeuw raakte het rijk gesplitst in een West- en Oost-Romeins rijk. Plunderingen van permanent aanwezige volken werden het nieuwe normaal. Rome viel in 476, het oostelijke rijk bleef tot 1453 bestaan als Byzantium.

Maar waarom viel het (West-)Romeinse rijk? De meeste historici willen niet aan de keuze ‘binnenuit of buitenaf’. Alexander Demandt gaf in 1984 in Der Fall Roms. Die Auflösung des römischen Reiches im Urteil der Nachwelt 210 oorzaken.

Oprukken van vreemde volken, minder goed ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .