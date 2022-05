Zij vormen het tijdperk van de ‘sterke man’: Poetin, Erdogan en Bolsonaro

Hoelang heeft de euforie nu helemaal geduurd? Na het uiteenvallen van de communistische Sovjet-Unie dachten westerse politici en commentatoren dat de liberale democratie haar zegemars onbedreigd kon voortzetten. Ze vergisten zich. Ze vergisten zich toen zij nieuw opkomende leiders als Poetin (Rusland), Erdogan (Turkije), Modi (India), bin Salman (Saoedi-Arabië) en Rodrigo Duterte (Filipijnen) als vooruitstrevende hervormers beschouwden. In werkelijkheid ging het om autocratische nationalisten.

Zo’n verkeerde inschatting had zich overigens eerder al ten aanzien van Afrika voorgedaan. Mobutu in Zaïre, Mugabe in Zimbabwe, Houphouet-Boigny in Ivoorkust en Hastings Banda in Malawi bleken achteraf ook geen Nelson Mandela’s te zijn.

