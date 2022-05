Jeroen Brouwers (1940-2022): ‘Ik ben de verhalen die ik vertel’

Schrijver Jeroen Brouwers in zijn huis in Lanaken.

De in Indonesië geboren Brouwers belandde als kleuter na de Japanse invasie in interneringskamp

Tjideng op Java. Na de oorlog, in 1948, kwam hij in Nederland terecht, waar hij tot zijn zeventiende op katholieke kostscholen verbleef.

Na een korte carrière in de journalistiek debuteerde Brouwers in 1964 met de verhalenbundel Het mes op de keel. Bij het grote publiek werd hij bekend met zijn autobiografische oorlogsroman Bezonken rood uit 1981. Hierin beschrijft hij vanuit het perspectief van zijn jongere zelf de gruwelijkheden die in het kamp een dagelijkse realiteit waren voor hem en zijn moeder. Bezonken rood werd het tweede deel in zijn Indië-trilogie over zijn jeugd in Indonesië en wordt gezien als een van..

