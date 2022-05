Weijers geeft zin om te denken en te lezen

‘Er is een kort maar adembenemend essay van Vivian Gornick dat ik graag lees als ik zin heb om te denken’, zo schrijft Niña Weijers in een van de columns voor De Groene Amsterdammer die met enkele andere essays gebundeld zijn in Zelf doen. Zin om te denken lijkt Weijers vaak te hebben. Niet alleen wat zij leest, maar ook kleine gebeurtenissen of observaties leiden bij haar tot grote gedachten. Gedachten die getuigen van eruditie, en die ze helder onder woorden weet te brengen.