Schrijnend verhaal over demente Alice, geschreven door Julie Otsuka

Het eerste gedeelte van de roman De zwemmers van de Amerikaans-Japanse schrijfster Julie Otsuka is gewijd aan het zwemmen in een ondergronds zwembad. Het zwembad is een gesloten gemeenschap van baantjeszwemmers met hun individuele eigenaardigheden. In het zwembad raken zij hun frustraties van het bovengrondse leven kwijt en beleven zij bevrijding door het water: ‘De verrassing van het water: iets vergelijkbaars bestaat er niet aan land. De frisse nattigheid die over elke centimeter van je lichaam spoelt. De tijdelijke afwezigheid van de zwaartekracht.’