Abel Sikkinks zoektocht naar waarheid. Een verhaal met verve verteld

In 1847 besluiten de ouders van Abel Sikkink, een achtjarig jongetje uit de Achterhoek, om economische en religieuze redenen naar Amerika te emigreren. Bert Wagendorp vertelt in Phoenix het verhaal van deze jongen, die later journalist werd. Het is het eerste deel van de trilogie De memoires van Abel Sikkink, gebaseerd op een waargebeurd verhaal.