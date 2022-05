Denken over vrijheid was voor deze vier vrouwen meer dan een theorie, het was de manier waarop ze wilden leven

Vier jonge briljante vrouwen filosofeerden in de jaren dertig van de vorige eeuw over vrijheid. Ze deden dat vanuit een diepe behoefte maar ook uit noodzaak: hoe kun je vrij mens zijn in een wereld waarin je geconfronteerd wordt met collectieve en totalitaire machten? Denken is hard nodig, zeker als de oorlog nabij is.

Drie van de vier waren Joods door hun komaf en lieten hun thuisland achter. Hannah Arendt ging weg uit Duitsland en Simone Weil uit Frankrijk. Ayn Rand (geboren als Alisa Rosenbaum) week uit voor de terreur van Stalin en reisde van Leningrad naar de Verenigde Staten. De vierde, Simone de Beauvoir, hoefde niet weg maar wilde zich ontworstelen aan het burgerlijk-katholieke milieu waarin ze opgroeide.

In Het vuur van de vrijheid vertelt Wolfram Eilenberger hoe deze onafhankelijke en moedige vrouwen zich ontwikkelden tot de invloedrijke denkers die ze werden in de loop van de vorige eeuw tot in deze tijd. Hij gebruikt hetzelfde procédé als in zijn vorige boek over vier mannelijke filosofen in de jaren twintig (Het tijdperk ..

