Hassnae Bouazza eert haar moeder: ‘Ze was liefdevol, vlijmscherp en had humor’

Journalist Hassnae Bouazza moest zichzelf overwinnen om Een koffer vol citroenen te schrijven, een eerbetoon aan haar overleden moeder. Het is een intiem, intens en soms absurdistisch portret van de moeder van een groot Marokkaans gezin dat een halve eeuw geleden in een klein dorpje neerstreek.

Je moeder verliezen. Veel mensen kennen de pijn die daarbij hoort. Het proces van rouwen, proberen te bevatten wat het gemis betekent en verder gaan met je leven. Maar slechts weinigen zijn in staat hun moeder te eren zoals Hassnae Bouazza dat doet.

In Een koffer vol citroenen laat Bouazza zien wie Fatima Zahra Jellouli was, haar moeder, die op 7 februari 2016 onverwacht overleed. Het verpletterende verdriet waarmee Bouazza achterbleef, komt vanaf de eerste pagina’s op de lezer af. Ze is er niet meer, maar wat betekent dat? Bouazza maakt ons deelgenoot van haar gedachten, gevoelens en herinneringen in de zes jaar na de dood van haar moeder.

Heftige momenten wisselen zich in het boek af met verhalen over het gezin Bouazza dat zeven kinderen..

