‘Achter de rijkdom van veel Duitse bedrijven schuilt vaak een obscure familiegeschiedenis’

Journalist David de Jong (35) deed onderzoek naar de rijkdom van Duitse industriëlen die tijdens het nazi-bewind een fortuin verdienden over de ruggen van dwangarbeiders en Joden. Uit zijn boek Nazi Billionaires blijkt dat hun nazaten al net zo opportunistisch zijn als hun grootvaders.

New York

Het is 20 februari 1933 als de nieuwe rijkskanselier Adolf Hitler ruim twintig van de machtigste en rijkste zakenmannen van Duitsland uitnodigt om zijn ‘beleid uiteen te zetten’. Onder hen bevinden zich textieltycoon Günther Quandt, staalmagnaat Friedrich Flick en grootbankier Baron August von Finck. Hitler laat ze eerst even wachten. Dat zijn ze niet gewend. Tijdens Hitlers vurige speech die volgt, komen ze er al snel achter dat er een andere reden voor de bijeenkomst is.

Twee weken later staan de verkiezingen op het programma. Er is geld voor de campagne nodig. Mocht de NSDAP die niet winnen, dan zal een burgeroorlog onvermijdelijk zijn, laat Hitler weten. De aanwezigen zijn gebaat bij financiële stabiliteit. De massa-inflatie l..

