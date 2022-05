Duitse Politieke boek van jaar is van Mak

Berlijn

Het boek Grote Verwachtingen uit 2019 van Geert Mak is in Duitsland het Politieke boek van het jaar geworden. Große Erwartungen krijgt de titel van de Friedrich Ebert Stichting. ‘Met zijn boek slaagt de grote verteller Geert Mak erin een veelzijdig beeld te scheppen van de vaak door crises geteisterde laatste twintig jaar en een constructief-kritische blik te werpen op de sterke en zwakke punten van het Europese project’, looft de jury. Grote Verwachtingen is de opvolger van Maks beroemde boek In Europa (2004).

