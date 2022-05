‘Het moet altijd nieuw zijn’

Met hun nieuwe boek De gunst heeft het schrijversechtpaar Nicci French de grens van 25 spannende boeken gepasseerd. Nog steeds schrijven Nicci Gerrard en Sean French spannende boeken met mooi uitgewerkte plots en interessante personages. ‘Pas als we denken dat we niet iets nieuws kunnen brengen, houden we ermee op.’

Lang, heel lang, dachten Nicci Gerrard en Sean French dat zij ongeschonden de storm van de coronapandemie zouden doorstaan. Totdat het echtpaar werd overspoeld door een nieuwe coronagolf. ‘We zaten in onze eigen bubbel thuis. We waren echt een beetje zelfvoldaan omdat wij geen corona hadden. Maar een week of vier, vijf geleden kwam het als een golf op ons af. De hele familie had opeens corona. We zijn niet heel erg ziek geworden, maar toch. En ja, we hadden ons allemaal laten vaccineren.’

Sean French vertelt via de Zoom-verbinding over de besmetting. Een interview tijdens hun bezoek aan Nederland zat er niet in omdat dit keer de journalist corona had opgelopen. Jammer want het was hun eerste bezoek aan Nederland nu de reisbeperkingen ware..

