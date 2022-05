Sterkere burgers die het samen redden

Eind vorig jaar hield Kees Klomp zijn inaugurele rede als lector Betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam. Dit boek is een uitgebreide uitwerking van die rede. In zijn analyse van het tijdperk van het vooruitgangsgeloof constateert hij dat de wetenschap een pact is aangegaan met de economie. Een pact dat goed kon gedijen in het kapitalisme van het marktdenken. Inmiddels, zegt Klomp, maken we de overgang mee naar ‘de ecologische tijd’, dat is een tijd waarin we de overgang meemaken van de destructieve fase naar de opbouwende fase. De contracten die worden gesloten staan in het teken van leven.

In plaats van een economie die uitgaat van maximale behoeftebevrediging van het individu wil Klomp toe naar een Betekeniseconomie. Bij de ecolo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .