Uiteindelijk gaan de machtigen ten onder

Een Japans, veertiende-eeuws samoerai-epos is nu in Nederlandse vertaling beschikbaar. Een magistraal verhaal dat de lezer bekendmaakt met de Japanse geschiedenis en cultuur.

Net als Homerus’ Ilias is het strijdepos De val van de Taira uit de twaalfde eeuw oorspronkelijk mondeling overgedragen en bezongen door barden. Pas in de veertiende eeuw kreeg het epos dankzij de rondreizende monnik Akashi Kakuïchi, die net als Homerus blind was, zijn huidige vorm. Deze staat bekend als de Kakuïchi-bon.

De val van de Taira is een magistraal oorlogsepos, waarin de lezer met veel facetten van de Japanse geschiedenis en cultuur in aanraking komt. Dat is boeiend, maar tegelijkertijd een uitdaging. Niet voor niets merkt vertaler Jos Vos in zijn voorwoord op dat het waarschijnlijk even tijd kost om in het verhaal te komen. Het is zeker behulpzaam eerst het voor- en nawoord te lezen om voorbereid het boek te onde..

