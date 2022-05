Doe het toch maar. Het heeft iets deemoedigs, zo’n uitspraak. Het klinkt als een begripvolle maar besliste moeder tegen een opstandig kind. Ik zie echt wel dat je er helemaal geen zin in hebt. Maar doe het toch maar. Voor de lieve vrede. Of als de vermoeide woorden van een adviseur tegen zijn president in oorlogstijd. We verliezen steeds meer mensenlevens. Leg je nu maar neer bij hun eisen. Doe het toch maar, we willen vrede.

In de bundel van Babs Gons met de gelijknamige titel gaat het echter niet om een vorm van nederigheid, om het je schikken naar de wens of de eis van de ander. Het doe het toch maar van Babs Gons is een aanmoediging om door te gaan met datgene waarin je gelooft ondanks de vele tegenslagen en negatieve ervaringen. Het is ook een aansporing om de strijd tegen onrecht niet op te geven ook al zijn er allerlei begrijpelijke redenen om dat wel te doen.

In de bundel staan verschillende gedichten met de titel ‘Doe het toch maar’ en in de eerste klinkt de vraag of het nog wel zin heeft om te schrijven en op te treden. Wie zit er te wachten op wat jij te vertellen hebt? Er zijn genoeg redenen om te stoppen met verhalen ‘die zich door je huid/ een we..

