Begaafd en beperkt: het gymnasium is het allebei

Het gymnasium heeft een rijk verleden maar staat in de huidige gelijkheidscultuur ook onder kritiek, omdat het te elitair zou zijn. Is er nog toekomst voor het gymnasium?

Leerlingen van gymnasium Haganum in Den Haag komen hun cijferlijsten ophalen. (beeld anp / Remko de Waal)

Met zichtbaar plezier scandeerden ze de Griekse en Latijnse teksten die ze meer dan zeventig jaar eerder geleerd hadden. Homerus, Vergilius en Horatius: hele verzen werden moeiteloos uit het hoofd opgedragen en daarmee verplaatsten deze hoogbejaarden zich weer even naar begin jaren veertig van de vorige eeuw toen ze leerling waren op het Gereformeerd Gymnasium in Kampen. Ik sprak deze tachtigers en negentigers omdat ik onderzoek doe naar de toenmalige rector van het Kamper gymnasium, Roelof Jan Dam, die vooral bekend geworden is omdat hij vanwege zijn verzet tegen de Duitse bezetter vlak voor het einde van de oorlog, op 10 april 1945, werd gefusilleerd.

Het gymnasium heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Er zijn uitgesproken liefhebb..

