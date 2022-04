De Tweede Wereldoorlog van Den Treek tot Theresienstadt: acht nieuwe boeken

77 jaar geleden kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. Ook al leent het getal 77 zich niet voor een jubileumviering, toch blijft de oorlog in de belangstelling staan. Een reeks nieuwe boeken getuigt daarvan.

De meeste Nederlandse Joden werden in de oorlog via doorgangskamp Westerbork naar de vernietigingskampen in Oost-Europa gestuurd, meestal naar Auschwitz of Sobibor. In 1942, het eerste jaar van de deportaties, gingen er ongeveer 38.500 Nederlandse Joden op transport. Van hen keerden er 286 terug. Een van hen was Han N. Andriesse (1918-1992).

Hij werd wel naar Auschwitz gedeporteerd, maar moest vervolgens in dwangarbeiderskampen slavenarbeid voor het Derde Rijk verrichten. In 1947 schreef Andriesse een relaas over zijn oorlogservaringen, ten behoeve van het onderzoek naar de oorlog van dr. Loe de Jong. Dat werd de grondslag van Aan een zijden draad. Herinneringen van een gedeporteerde uit 1978, dat nu is herdrukt.

‘Andriesse ble..

