Het boek Knappe kronkels is een aanrader voor bijvoorbeeld oma’s en opa’s die in de meivakantie gevraagd worden op te passen en naar een leuk tijdverdrijf zoeken. Het kinderboek staat vol weetjes over hoe onze hersenen werken. Kinderen ontdekken wat ons brein allemaal kan en hoe het functioneert. Wist je dat elektriciteit niet alleen uit het stopcontact komt, maar je hersenen er ook op werken? Wist je dat je ruggenmerg een snelweg is voor berichten tussen het brein en de rest van het lichaam? Wist je dat kinderen die meer bewegen op school hogere cijfers halen?