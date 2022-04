Meeste collaborateurs groeiden op zonder religie

Amersfoort

Sinds zijn pensionering doet Paul van de Water (1953) onderzoek naar foute Nederlanders in oorlogstijd. Hij wil weten waarom gewone mannen en vrouwen collaboreerden met de Duitsers, waarom ze Joden en verzetsmensen verraadden, waarom ze zich schuldig maakten aan intimidatie, mishandeling, marteling en moord.

Ondertussen publiceert Van de Water over speciale categorieën foute Nederlanders. In dienst van de nazi’s, verschenen in 2020, is een galerij met tien portretten van foute gewelddadige Nederlanders. Onder hen de geperverteerde SS’er Willem van de Loo, voor wie geen marteling te wreed was. ‘Ik lig niet gauw wakker’, zegt Van de Water, ‘maar nadat ik het verhaal over Van de Loo had opgeschreven, kon ik niet meer slape..

