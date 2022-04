Als je denkt dat het leven van een schrijver vol romantiek en avontuur is, dan zijn de essays van Annie Dillard misschien niet zo aan je besteed. Schrijversleven ademt een sfeer van afzondering, eenzaamheid en geploeter. Een pagina per dag, geschreven in een houten hut aan een winterse kust is het hoogst haalbare. Dillard zet het ook wel wat zwaar aan, de essays getuigen van een enorme intensiteit. ‘Als je schrijft, trek je een lijn van woorden. Die lijn van woorden is een mijnwerkershouweel, een houtsnijdersguts, een chirurgenscalpel. Je hanteert hem en hij graaft een pad uit dat je volgt. Algauw bevind je je diep in nieuw terrein. Loopt het pad dood of heb je het ware onderwerp gevonden? Morgen weet je het, of volgend jaar rond deze tijd.’ Kortom, schrijven is een ambacht, het gereedschap in handen van Beun de Haas leidt maar tot ellendig nietszeggend proza.