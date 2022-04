Heimwee naar socialistisch optimisme

Willem van Toorn heeft mooie dingen geschreven. Ik herlees het begin van zijn novelle Omtrent Kapelaan en ik proef de boeiende verteller. In zijn dichtbundel Een kraai bij Siena vliegt die kraai als ‘een verkreukelde zwarte lap / boven het koperen landschap’. Van Toorn had succes met zijn oeuvre, kreeg literaire prijzen.

En nu, op zijn 86e, is daar zijn roman Morgenrood. Een deel van het verhaal ademt de sfeer van de vele Amsterdamse woningzoekenden anno 2020. Het kijkt in heimwee terug naar het socialistische optimisme begin twintigste eeuw. De titel Morgenrood verwijst niet alleen naar het socialistische lied (‘Morgenrood, uw heilig gloeien heeft ons steeds den dag gebracht’), maar het is ook in de Amsterdamse Pijp de naam van een woningbouwvereniging die haar naam geen eer meer aandoet.

De hoofdmoten van de roman echter zijn een liefde en een oorlog. Tom Corbelijn wordt door een mooie roodharige vrouw op het spoor gebracht van brieven van zijn betovergrootvader, die in de Eerste Wereldoorlog op zoek ging naar zijn geliefde, de verpleegster Klaart..

