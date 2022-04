Het verhaal van een Franse botanicus die in de ban raakt van een Senagelese vrouw

David Diop, winnaar van de International Booker Prize 2021, situeerde zijn nieuwe roman in Senegal, waar hij opgroeide. Eens werden daar op grote schaal slaven verhandeld.

Van de zestiende tot de negentiende eeuw werden vanaf het Senegalese eiland Gorée 20 miljoen slaven verscheept naar de Nieuwe Wereld. David Diop vertelt het verhaal van een van hen, een jonge Senegalese vrouw, die zich verzette tegen haar lot. Aan het eind van zijn leven vertelt een Franse botanicus hoe hij deze vrouw ontmoette en wat dat met hem deed.

In 1748 vertrekt Michel Adanson naar Senegal om onderzoek te doen naar de plantengroei van Afrika. De 21-jarige Adanson, die werkelijk heeft bestaan (1727-1806), komt er algauw achter dat de zwarte bewoners niet de barbaarse wilden zijn zoals hem tijdens zijn studie is verteld. ‘Zij vinden ook niet dat we ons, zoals Descartes ons heeft aangespoord, als heer en meester van de hele nat..

