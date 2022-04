Er zijn zo veel bedreigde diersoorten dat sommige biologen het gevoel hebben dat ze zich aan boord van de ark van Noach bevinden

‘We moeten de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius beperken, zodat slechts 70 tot 90 procent van de koralen verdwijnt en niet alles, zoals bij een aardopwarming van 2 graden Celsius.’

De IJslandse schrijver Andri Snær Magnason hoorde dit een bioloog enkele jaren geleden monter vertellen tijdens een wetenschappelijk congres. Magnason was verbijsterd, schrijft hij in zijn nieuwe boek Over tijd en water: ‘Was dit al bekend toen men een maximale stijging van 2 graden als doel had gesteld? En was er een groep politici die uit naam van de wereldbevolking daarmee ingestemd had? Ik dacht terug aan de berichtgeving van de afgelopen jaren, maar kon me niet herinneren dat er ooit een radio- of tv-programma was onderbroke..

