Hoe een cultroman de aandacht vestigt op femicide

Moord op vrouwen die plaatsvindt omdat ze vrouw zijn is femicide. Roberto Bolaño zette dit thema vol in de schijnwerpers in zijn laatste werk: bijna twintig jaar later heeft de roman 2666 een cultstatus.

In contrast met Nederland wordt de term femicide regelmatig gebruikt in Mexico, het land waar zich de vrouwenmoorden uit het boek van de Chileense schrijver Bolaño afspelen. Je ziet het woord terug op straat en hoort het in het publieke debat. Toen ik recent rondreisde in het land, zag ik bijvoorbeeld in meerdere steden leuzen, spandoeken en protestborden die het probleem van feminicidio onder de aandacht brengen en oproepen er meer tegen te doen. In 2019 kondigde burgemeester Claudia Sheinbaum van Mexico-Stad zelfs een general alert af ten aanzien van geweld tegen vrouwen.

Deze openlijkheid steekt af bij de situatie in Nederland. We kennen begrippen als ‘huiselijk geweld’ (dat klinkt knus) en de zogenaamde ‘crime passionnel’ (hoe romanti..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .