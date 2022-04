Elk voorjaar vormen narcissen op een talud in Utrecht de naam Truus. Wie was Truus?

Elk voorjaar ontluiken er op het talud van de Catharijnesingel in Utrecht enkele tientallen narcissen die samen de naam Truus vormen. De narcissen zijn een eerbetoon aan Truus van Lier. Op 3 september 1943 liquideerde zij tegenover de plek waar de narcissen bloeien, de Utrechtse hoofdcommissaris en Jodenjager Gerard Kerlen.

Truus van Lier, geboren op 22 april 1921, studeerde rechten in Utrecht en was lid van UVSV, de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. Kort na de bevrijding verscheen er in de almanak van de UVSV een in memoriam. ‘Als een man heeft zij met grote toewijding en plichtsbetrachting zich ingezet voor wat ons allen het dierbaarste is’, stond er in het stuk.

Als een man … De drie woorden laten zien hoe er in..

