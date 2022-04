Activist Eva Rovers: ‘Een poldercultuur werkt niet tegen klimaatverandering’

Eva Rovers wil met hulp van gewone inwoners de problemen van de klimaatverandering bestrijden. Volgens de klimaatactivist is de Nederlandse poldercultuur vastgelopen in de modder. Burgerberaden zijn effectief gebleken om wel stappen te zetten.

Vanuit haar appartement in hartje Amsterdam is klimaatonderzoeker en publicist Eva Rovers nauw verbonden met het stadsgewoel. Tijdens het interview klinken voortdurend de bellen van voorbijsnellende trams. Rovers (43) schreef hier met veel passie haar pleidooi om eindelijk de burgers van het land te betrekken bij het oplossen van de klimaatcrisis. Vandaag, op

‘Earth Day’, een dag waarop in 192 landen uit respect wordt stilgestaan bij de planeet aarde, biedt ze haar geschrift aan minister Rob Jetten (Energie en Klimaat) aan.

Wat dreef u om dit boek te publiceren?

‘Al lange tijd maak ik me grote zorgen over het klimaat. In eerdere boeken schreef ik over wat je als individu kunt doen. Die persoonlijke inzet is belangrijk..

