Oekraïens stel maakt een kinderboek over de oorlog: ‘We mogen niet liegen’

Hoe leg je aan je kind uit wat oorlog is en wat die in je straat doet? Een Oekraïens echtpaar maakte een prentenboek om ouders te helpen het gesprek aan te gaan.

‘We zijn relatief veilig; er zijn hier tot nu toe geen intensieve gevechten’, lieten Andriy Lesiv (37) en Romana Romanyshyn (37) vanuit de West-Oekraïense stad Lviv twee weken terug weten. Maar in het Paasweekend stierven er nog stadsgenoten door een Russische raketaanval. ‘Een paar keer per dag klinkt hier het luchtalarm. Dan gaan we naar een schuilkelder, waar we dagelijks één tot zes uur doorbrengen.’

echtgenoten en collega’s

Lesiv en Romanyshyn leerden elkaar als 15-jarigen kennen op de kunstacademie; sindsdien werken ze samen. Het echtpaar won internationale prijzen met hun illustratiewerk. Zij maakt de tekeningen, hij doet de lay-out. ‘Alle teksten die we maken, zetten we in een gemeenschappelijk document. ..

