Tijdens een bezoek aan haar oma, Froukje Bloemhof, krijgt de bekende kunstschilder Fleur Villerius een heel bijzonder verhaal te horen. Oma doet een boekje open over haar jeugd en haar vriendschap met de Joodse Lea en Eliam, beiden tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerd door de Duitsers. Voordat ze verdwenen, heeft Lea aan Froukje gevraagd een bijzonder pakketje voor haar te bewaren. Dat heeft oma nog steeds en ze vraagt haar kleindochter dat te bezorgen bij de enige overlevende, Eliam. Hij woont in Parijs, meer weet ze niet. Na enige aarzeling besluit Fleur het avontuur aan te gaan en ze vertrekt voor de zoektocht naar de befaamde speld in een hooiberg naar de immense Franse hoofdstad, voorzien van oma’s oorlogsdagboekje. Het is duister waar ze moet beginnen, maar oma Froukje is ervan overtuigd dat ze wel een of ander teken zal krijgen.