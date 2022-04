Op de dag in 1939 dat de Duitsers Polen binnenvallen, trouwt in het Franse Saint-Malo bibliothecaresse Jocelyn met haar geliefde Antoine Ferrec. Hun geluk is van korte duur, want Hitler strekt zijn tentakels ook uit naar Frankrijk en Antoine wordt onder de wapenen geroepen. Als in juni 1940 behalve Parijs ook haar woonplaats wordt bezet, besluit Jocelyn in brieven aan de beroemde auteur Marcel (en niet Emile!) Zola te beschrijven wat die bezetting voor haar betekent. En niet te vergeten voor haar geliefde bibliotheek, die behalve kostbare werken ook veel boeken bevat die de Duitsers zeer onwelgevallig zijn.