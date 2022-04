Verfrissende romantiek met een rauw randje

Nelleke Noordervliet laat in haar roman Wij kunnen dit een liefde opbloeien tussen twee veertigers, die het nodige hebben meegemaakt en de ander niet willen belasten met hun verleden. Maar is dat wel zo verstandig? En dan komt de coronapandemie ook nog om de hoek kijken.

Noordervliet heeft een prettige manier van schrijven, waardoor het verhaal echt tot leven komt. Wij kunnen dit doet niet aan navelstaarderij, dat is ook weleens prettig. Helen en Leo, de twee hoofdrolspelers, komen beiden goed uit de verf. Zij is een boekverkoopster met cerebrale parese, waardoor ze zich moeilijk voortbeweegt. Het gaat niet zo goed met de boekhandel, die ze van haar vader heeft overgenomen. Haar moeder voedde haar hard en met weinig empathie op, maar verdween uit het leven van Helen toen ze een tiener was.

Leo is een geslaagde zakenman die een sabbatical heeft genomen om wat dingen voor zichzelf uit te zoeken. Hij keert terug naar Rotterdam, waar hij is opgegroeid, om op zoek te gaan naar de geschiedenis van zijn fa..

