Een vreemd en verwoest paradijs

Het is van alle tijden. Het ene volk meent recht te hebben op andermans land, beschaving en vrede te moeten brengen aan burgers die daar in hun ogen bij gebaat zijn. Met een bloedbad, vluchtende gezinnen en trauma’s tot gevolg. Nederland leeft mee met Oekraïne, maar laten we niet vergeten dat we kijkend in de spiegel van het verleden ook de hand in eigen boezem moeten steken. Otto de Kat, pseudoniem voor Jan Geurt Gaarlandt, herinnert ons hieraan in Het uur van de olifant. Het boek verscheen vlak voor de publicatie van het door de staat gesubsidieerde onderzoek naar Nederlands geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De Kat laat zien dat onze koloniale geschiedenis ook decennia voor deze strijd weinig rooskleurig is.

