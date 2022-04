Vijf jeugd-boekentips op wegnaar 5 mei

Hoe voorkom je dat jongeren vrijheid als iets vanzelfsprekends zien? Oorlogsverhalen kunnen daar een rol in spelen. Hoe voelt het als je niet mag zeggen wat je echt denkt? Wat gaat er om in de hoofden van tieners die een groot onrecht meemaken? De jeugdboeken die verschijnen over de Tweede Wereldoorlog blijven daarom aanraders, juist ook in deze tijd waarin we vanwege Oekraïne meer nadenken over oorlogsdreiging. Vijf jeugdboekentips op weg naar 4 en 5 mei.