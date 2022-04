Biografie van een godsbeeld

Hoe te spreken over Vader, Zoon en Heilige Geest in de tijd na Harry Kuitert, die geloof reduceerde tot de menselijke verbeelding?

Martien Brinkman, emeritus hoogleraar oecumenische/interculturele theologie aan de Vrije Universiteit, kiest er al sinds zijn studietijd in de jaren zeventig voor om het gesprek aan te gaan. Als protestant met rooms-katholieken, als westers theoloog met Aziatische en Afrikaanse theologie, en als bijbellezer met alle mogelijke vormen van kunst en cultuur.

Brinkmans nieuwste theologische boek, Hoe mijn God veranderde, bevat de verwerking van al deze gesprekken, of, zoals hij het zelf noemt: een reisverslag. Een reisverslag met tussenstops bij theologen uit allerlei windstreken, bij inzichten uit jodendom en islam, bij romans en gedichten. Allemaal in dienst van die ene vraag: hoe te spreken over Vader, Zoon en Geest in de tij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .