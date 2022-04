Mondiale blik op de negentiende eeuw

In De metaformose van de wereld zet de Duitse historicus Jürgen Osterhammel een fascinerend beeld neer van de negentiende eeuw, boordevol inzichten en stippellijnen die naar het heden leiden.

De gevangenneming van prins Diponegoro door generaal De Kock, geschilderd door Nicolaas Pieneman. De Java-oorlog (1825-1830) was een van de gewelddadigste gebeurtenissen van de negentiende eeuw. Er vielen naar schatting 200.000 doden.

In het Engels wordt de term ‘writer’s writer’ gebruikt om romanschrijvers te karakteriseren die vooral door vakgenoten, door andere schrijvers, worden gewaardeerd. Zo is er de historische roman Austerlitz van de Duitse schrijver W.G. Sebald (1944-2001), die door schrijvers en historici hoog wordt gewaardeerd. Andersom komt natuurlijk ook voor. De nu vrijwel vergeten schrijver Godfried Bomans kreeg weinig literaire prijzen, maar zijn boeken vlogen ooit de toonbank over.

Onder historici is er bijvoorbeeld de grote Franse historicus Fernand Braudel (1902-1985). Hij is wereldberoemd onder vakgenoten, maar ik kom zelden een niet-historicus tegen die zijn naam kent.

Braudel concentreerde zich op langetermijnveranderingen, waarbij hij vooral aand..

