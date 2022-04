Geen halfslachtig christendom

Zijn portret stond in 2006 op de cover van Time, als belangrijkste theoloog van zijn generatie. Zijn idee over de kerk als een contrastgemeenschap heeft in de Verenigde Staten, en in Nederland, vergaande invloed gehad. Wie is Stanley Hauerwas?

In Kampen werd Stanley Hauerwas vrijdag op een congres geïnterviewd over verschillende thema’s in zijn theologie. ‘Wij willen vaak niet de waarheid over onszelf weten.’ (beeld Maarten)