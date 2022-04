Kamp en kogel voor Kamper theologen: Vijftien oorlogsslachtoffers herdacht met bundel en plaquette

Vijftien oorlogsslachtoffers die studeerden of doceerden aan de Theologische Hogeschool in Kampen kregen deze week een monument. In een boeiende bundel worden hun levens beschreven.

Roelof Dam was rector van het Gereformeerd Gymnasium in Kampen. Dam was een principiële man en een rechtlijnige denker, die z’n opvattingen zonder aarzeling en ongeacht de omstandigheden in de praktijk bracht. Op de dag van de Duitse inval, 10 mei 1940, hield hij voor leerlingen en leraren van het gymnasium een toespraak over de ‘totale oorlog, waarin elk toegeven verwerpelijk is’. Wie niet weet hoe het met Dam is afgelopen in de oorlog, krijgt er een bang vermoeden van.

Des te verrassender is het dat Dam in de zomer van 1940 de Ariërverklaring tekende. De Ariërverklaring was verplicht voor onderwijzers en ambtenaren. Zij moesten verklaren dat ze geen Jood waren en dat geen van hun ouders of grootouders tot ‘de Joodsche geloofsgemeenschap..

