Deze schrijver is op missie om Nederland kennis te laten maken met een geweldloze Rus

Met Rusland dat een bloedige oorlog in Oekraïne ontketende, wint het gedachtegoed van de geweldloze en anarchistische Russische schrijver Lev Tolstoj (1828-1910) aan betekenis. Tolstoj las tsaren en kerkvorsten de les en doorzag de vicieuze cirkels van nationalisme en geweld. Dat daarover in het Nederlands te lezen valt, is te danken aan een man op missie: Sieuwert Haverhoek.

Over de waanzin van oorlog hoef je van de Russische schrijver Lev Tolstoj geen verzachtende teksten te verwachten. In zijn essay Patriottisme en christendom uit 1894 schrijft hij scherp over een op het oog sympathieke toenadering tussen de wereldmachten Rusland en Frankrijk, die in 1893 een ‘heilige alliantie’ sloten.

Die was bedoeld om Duitsland een hak te zetten, Tolstoj zag het bloed al door de straten stromen in een oorlog die volgens de leiders gold ‘als onze plicht tegenover God’ en door kerkleiders gezegend werd.

‘En terwijl ze hun wanhoop in hun hart verdrinken door middel van liederen, losbandigheid en wodka’, schreef hij over de soldaten die op pad worden gestuurd, ‘zullen honderdduizenden eenvoudige, goede mensen, weggerukt van ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .