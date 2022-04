Veertien is ze pas als de Poolse Maria Florkowska gaat werken voor het verzet in het door de Duitsers bezette Warschau. Onder de hoede van Irena Sienkiewicz start ze in maart 1941 met het rondbrengen van geheime boodschappen, terwijl moeder Florkowska Joodse baby’s redt. Die worden via moeder-overste Matylda van het franciscanessenklooster ondergebracht bij vertrouwde families of kindertehuizen. Daarvoor worden valse doopbewijzen gemaakt. Als Maria door de Duitsers wordt betrapt met zulke certificaten, wordt het hele gezin gevangengezet in de beruchte Pawiak. Nadat het meisje een afschuwelijke ondervraging door de Gestapo heeft ondergaan, komt ze met haar familie terecht in een kamp in Oswiecim, het later beruchte Auschwitz-Birkenau.