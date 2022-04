De plunderaars van de prins

450 jaar geleden kozen Nederlandse steden en gewesten de zijde van Willem van Oranje in de Opstand tegen Spanje. Zo harmonieus als dat lijkt, was het niet.

In juli 1572 viel Willem van Oranje met een legertje de Nederlanden binnen. Hij hoopte dat de stad Roermond hem doortocht zou verlenen, maar de stadsbestuurders weigerden dat. Daarop bestormden en veroverden zijn soldaten de stad. Volgens het oorlogsrecht mocht een stad die geweigerd had zich over te geven, geplunderd worden. Willem gaf z’n soldaten daarvoor toestemming.

De prins was bang geweest dat de soldaten over de schreef zouden gaan, maar dat was meegevallen, berichtte hij zijn broer. De soldaten hadden slechts drie of vier burgers gedood en zich verder beperkt tot priesters en monniken. Hij zei er niet bij, schrijven Raymond Fagel en Judith Pollmann in 1572. Burgeroorlog in de Nederlanden, dat zijn soldaten dertien kartui..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .