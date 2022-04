Op zoek naar de verdwenen stuurman

Noord-Korea zegt nooit sorry is een meanderende zoektocht met zijpaden die in de actualiteit spelen en gaan over K-pop en Squid Game.

Op 17 september 1996 strandt een Noord-Koreaanse spionage-onderzeeër voor de kust van Zuid-Korea, bij Gangneung. De zesentwintig bemanningsleden gaan aan land. Ze worden achtervolgd door veertigduizend man troepen uit Zuid-Korea. De klopjacht is dodelijk; elf zeelui plegen zelfmoord, dertien worden er vermoord, één wordt nooit gevonden en de laatste, stuurman Lee Kwang-soo, wordt gearresteerd. Noord-Korea zou pronken in de propaganda met zo iemand, maar Lee wordt instructeur bij de Zuid-Koreaanse marine en verdwijnt in de anonimiteit.

Jeroen Visser (1979) is correspondent voor de Volkskrant. Hij woont nu met zijn gezin in Stockholm. Tussen 2016 en 2020 was Seoul zijn standplaats, waar hij onder meer verslag deed van de Amerikaans..

