Onbevredigd verlangen naar zin en betekenis

In zijn nieuwe roman Elizabeth Finch laat Julian Barnes zijn hoofdpersonage zoeken naar een geheim in het leven van de docente op wie hij heimelijk verliefd was.

De nieuwe roman van de gerenommeerde Britse schrijver Julian Barnes (1946) heeft in veel opzichten de kenmerken van een echte ‘Barnes’. De hoofdpersoon is een zoekende man, zoals we eerder zagen in zijn bekroonde roman Flauberts papegaai uit 1984. Een historisch personage speelt een belangrijke rol zoals recent ook in De man in de rode mantel (2019, over Samuel Pozzi) en Het tumult van de tijd (2016, over Dmitri Sjostakovitsj). En daar waar Barnes in Alsof het voorbij is (2011) aan de orde stelt dat ons geheugen met ons speelt en daarom onbetrouwbaar is, zet hij nu de idee centraal dat ieder mens geheimen met zich meedraagt.

In Elizabeth Finch maken we kennis met Neil. Hij is op middelbare leeftijd, inmiddels twee keer gesch..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .