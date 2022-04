Pieterse Prijs voor boek Terra Ultima

Den Haag

Raoul Deleo en Noah J. Stern krijgen de 35e Woutertje Pieterse Prijs, de onderscheiding (15.000 euro) voor het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar. Zij slepen de prijs in de wacht met Terra Ultima. ‘Een romantische verkenning die laat zien dat wetenschap en verbeelding prachtig hand in hand kunnen gaan’, zo noemt de jury het rijk geïllustreerde boek over een ‘nieuw’ werelddeel. Het boek staat vol met afbeeldingen van wonderbaarlijke dieren en planten. ‘Terra Ultima is een fabelachtig lees- en kijkboek om bij weg te dromen, een boek om serieus te nemen. Een boek ook, dat generaties samenbindt’, aldus de jury.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .