De laatste woorden van Held Evans: ‘God is met ons in onze angsten en onze pijn’

Boven haar bureau hangen nog steeds index-kaartjes met teksten als ‘Spreek de waarheid’ en ‘Goede zinnen vind je niet in de koelkast’. Alsof ze elk moment haar laptop weer zou kunnen openklappen om felle, kwetsbare, grappige en genadeloos eerlijke teksten te schrijven die zo kenmerkend zijn voor het werk van Rachel Held Evans. Toen de geliefde auteur en denker in 2019 op 37-jarige leeftijd stierf, was ze bezig met haar zesde boek. Dankzij het werk van journalist en theoloog Jeff Chu lezen we nu wat zij de wereld nog te zeggen had.