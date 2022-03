Hoe onze bovenkamer volgens de wetenschap werkt

Kinderen leren een tweede taal makkelijker dan volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan expat- of zendingskinderen. André Aleman, hoogleraar neuropsychiatrie en schrijver van het populaire Seniorenbrein, woonde zelf tussen zijn twaalfde en zijn zestiende in Spanje vanwege het werk van zijn vader. Zijn ouders kregen vooral het spreken minder makkelijk onder de knie dan hun drie kinderen. De mythe dat kinderen makkelijker een tweede taal leren dan volwassenen, heeft Aleman dus aan den lijve ervaren. Deze mythe, want dat is het volgens de hoogleraar, ontkracht hij in zijn nieuwe boek over hersenen en gedrag: Wie is hier nou verward? In deze tijd van factchecking vond Aleman het weleens aardig om tien misvattingen over gedrag en ..

