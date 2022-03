Het verhaal is heel eenvoudig: de volledige planeet wordt bedreigd door de klimaatcrisis. Toch komen maar weinig bewoners in beweging. Een groep van ruim 160 dichters uit Nederland en Vlaanderen verbaast zich daarover. Ze brachten een bundel uit met klimaatpoëzie die Zwemlessen Voor Later heet. Met gedichten strijden ze voor een klimaatvriendelijke wereld. De bundel bevat een bonte verzameling aan poëzie, geschreven door jonge honden en ervaren rotten in het vak.

Mensen die zich ook met woord en daad willen inzetten voor het klimaat kunnen het contactformulier op klimaatdichters.org invullen. Ze schrijven daarna op de vragenlijst hun ideeën voor (ludieke) acties, schrijfworkshops en dergelijke, waarbij woord en daad hand in hand gaan. De opbrengst van de bundel gaat naar One World Tree Planting, een bomenproject in Oeganda. In februari 2022 kwam de derde druk uit. De dichters willen de slapende planeet wakker schudden. Libris Literatuurprijswinnaar Ilja Leonard Pfeijffer schreef een sonnet over de nieuwe zomers: ‘Toen winters winters waren, waren zomers / geluk met tussen de buien door een plasje / precieuze zon op een bomvol terrasje / met blije, bleke rijtjeshuisbewoners.’

‘Er is iets aan de kli..

