Bijbellezen in de storm

In een niet al te verre toekomst brengt een groep ouderparen met hun gezamenlijke kinderschaar een lange zomervakantie door aan de oostkust van de VS. De tien ouders hebben een groot huis gehuurd met een enorme tuin. Die grenst aan een meer met een bos. Een riviertje stroomt naar zee. In het bos vinden de kinderen boomhutten die stammen uit vorige zomers.

De twaalf kinderen (in de leeftijd van 8 tot 17) hebben de tijd van hun leven. Ze trekken met elkaar op en beleven kleine avonturen in de natuur. Ze varen, zwemmen, klimmen en voeren wereldwijze dialogen met de bravoure die pubers eigen is. Als groep zetten de kinderen zich af tegen hun ouders. Die worden met de grootst mogelijke afstand en zelfs weerzin bejegend.

Dan komt er een orkaan a..

